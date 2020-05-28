- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى فى 6 سنوات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر نيسان/أبريل منخفضة بمقدار 17.2%، بأسوأ قراءة منذ آب/أغسطس 2014 ،أفضل قليلا من توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 19.0% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 14.7%.
كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر منخفضة بمقدار 7.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 14.8% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.4% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 0.2%.
كانت هذه تفاصيل خبر طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى فى 6 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.