شكرا لقرائتكم خبر عن طلبيات السلع المعمرة فى الولايات المتحدة تهبط لأدنى مستوى فى 6 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش طلبيات السلع المعمرة لشهر نيسان/أبريل منخفضة بمقدار 17.2%، بأسوأ قراءة منذ آب/أغسطس 2014 ،أفضل قليلا من توقعات الخبراء انخفاض بمقدار 19.0% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 14.7%.

كما صدرت طلبات السلع المعمرة الأساسية باستثناء بنود النقل لنفس الشهر منخفضة بمقدار 7.4% ، أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بمقدار 14.8% ، أسوأ من القراءة السابقة التي سجلت انخفاض بمقدار 0.4% بعد التعديل من انخفاض بمقدار 0.2%.