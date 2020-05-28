شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتحول للارتفاع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام للارتفاع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الخميس بعد تراجعه فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية ، بسبب ارتفاع غير متوقع فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.8% إلى مستوي 32.93$ ،من مستوى الافتتاح عند 32.03$، وسجل أدنى مستوي عند 31.16$.

فقد الخام الأمريكي عند تسوية الأمس نسبة 6.1% ، فى أول خسارة خلال ثلاثة أيام ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى 11 أسبوعا عند 34.78$ للبرميل.

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فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 8.7 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 أيار/مايو،على خلاف توقعات الخبراء انخفاض بنحو 1.9 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 529 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 23 حزيران/يونيو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى انخفاض المخزونات بحوالي 2.5 مليون برميل ، فى ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 100 ألف برميل ، فى سابع انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 11.5 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.