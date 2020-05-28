شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحاول التعافي من أدنى مستوى فى 3 أسابيع قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع المسجل بالأمس ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، مع نشاط عمليات شراء العملة الأمريكية مجددا كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تفاقم الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ ، يأتي هذا قبيل صدور عديد البيانات الاقتصادية فى واشنطن ،لعل أهم تلك البيانات عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % إلى مستوى 99.09 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.91 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.77 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.72 نقطة ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد الإعلان عن تحفيز اقتصادي ضخم فى أوروبا.

وافق مجلس الشعب الصيني يوم الخميس رسميا على تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتطبيقه فى المدينة ،وهونغ كونغ كانت مستعمرة بريطانية سابقة عادت للحكم الصيني عام 1997.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع ردها على مشروع قانون الأمن الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ ،وأفادت وكالة "بلومبيرغ" إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.

وأبلغ وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" الكونغرس يوم الأربعاء بأن هونغ كونغ لم تعد مستقلة عن الصين ، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مستقبل العلاقة التجارية للمنطقة الإدارية الخاصة مع الولايات المتحدة.

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وبعد تلك التطورات من المتوقع أن تتفاقم الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة والصين ، بما يعني مزيد من التدهور فى العلاقات بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وهو ما ينذر بعرقلة الأنشطة الاقتصادية العالمية التي تتعرض لضغوط هائلة بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عديد البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن نمو الاقتصاد الأكبر بالعالم خلال الربع الأول من هذا العام ، وعن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي تؤشر بمدي تحسن سوق العمل بعد تخفيف القيود ضد كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الثانية للناتج المحلي الإجمالي الربع الأول /2020 التوقعات تشير إلى انكماش بمعدل 4.8% ،بنفس القراءة الأولية ، والتي تعد أسوأ وتيرة ركود منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009.

وتصدر بنفس التوقيت، طلبات إعانة البطالة الأمريكية المتوقع 2.100 مليون فى الأسبوع المنتهي 23 أيار/مايو من 2.438 مليون الأسبوع الأسبق.

وأدي غلق الاقتصاد الأمريكي منذ منتصف آذار/مارس الماضي إلى قيام أكثر من 37 مليون شخص فى الولايات المتحدة بالتقدم رسميا للحصول على إعانة البطالة ،الأمر الذي رفع معدل البطالة لأعلى مستوياته على الإطلاق عند 14.7% فى نيسان/أبريل الماضي .

وتصدر أيضا، طلبيات السلع المعمرة المتوقع انخفاض بنسبة 19% خلال نيسان/أبريل من انخفاض بنسبة 14.7% فى آذار/مارس ،ومع استبعاد بنود النقل المتوقع انخفاض بنسبة 14.8% من انخفاض بنسبة 0.4% الشهر السابق.