شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 11 أسبوع بفضل التحفيز الاقتصادي الضخم فى منطقة اليورو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الخميس لتوسع مكاسبها للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 11 أسبوع ، فى ظل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل التحفيز الاقتصادي الضخم للدول الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا فى منطقة اليورو ،وطغي ذلك على تأثير تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بأكثر من 0.7% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى 353.75 نقطة الأعلى منذ 9 آذار/مارس الماضي ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ، بعد إعلان المفوضية الأوروبية تفاصيل صندوق الإنعاش الاقتصادي.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الخميس ليوسع مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 11 أسبوع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل الأخبار الإيجابية عن تخفيف قيود الحظر المرتبطة بفيروس كورونا المستجد.

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كشفت المفوضية الأوروبية بالأمس عن خطط لإنشاء صندوق إنعاش اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ،لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وبحسب الخطط المقترحة فان إيطاليا وإسبانيا الدولتان الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ستحصلان على نصيب الأسد من إجمالي 750 مليار يورو ،ستحصل روما على 173 مليار يورو منها 82 مليار فى شكل منح ،بالإضافة إلى 91 مليار على شكل قروض ،بينما تحصل مدريد على 140 مليار يورو ، 77 مليار منحة و 63 مليار قرض.

تتصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ ، خاصة بعد موافقة مجلس الشعب الصيني رسميا على مشروع القانون الأمني للمدينة ،وتوقعات صدور عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين فى وقت لاحق اليوم أو غدا الجمعة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.3% ،لتسجل أعلى مستوى فى نحو ثلاثة أشهر قبل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.5% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بعد صعود قوي لقطاع البنوك والشركات المالية ، مع تزايد آمال تعافي الاقتصادات العالمية.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 0.5% ، فى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 نسبة 1.1% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.9%.