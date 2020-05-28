شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع بفعل تفاقم الأزمة بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي من أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع تسارع عمليات شراء المعدن كملاذ آمن ، بفعل تفاقم الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ ،خاصة بعد موافقة مجلس الشعب الصيني رسميا على قانون الأمن القومي.

ارتفعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.9% إلى 1,724.91$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,710.04$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,704.05$.

حقق المعدن الثمين"الذهب" بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.1% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,693.66$ للأونصة المسجل فى وقت سابق من التعاملات.

وبخلاف عمليات التعافي ، استفادت أسعار الذهب من تراجع مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، خاصة بعد الإعلان عن تحفيز اقتصادي ضخم فى أوروبا.

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وافق مجلس الشعب الصيني يوم الخميس رسميا على تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتطبيقه فى المدينة ،وهونغ كونغ كانت مستعمرة بريطانية سابقة عادت للحكم الصيني عام 1997.

وقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع ردها على مشروع قانون الأمن الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ ،وأفادت وكالة "بلومبيرغ" إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.

وبعد تلك التطورات من المتوقع أن تتفاقم الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة والصين ، بما يعني مزيد من التدهور فى العلاقات بين أكبر اقتصادين فى العالم ،وهو ما ينذر بعرقلة الأنشطة الاقتصادية العالمية التي تتعرض لضغوط هائلة بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 2.34 طن متري ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,119.05 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.