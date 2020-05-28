شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع سعر النفط ليخترق مستوى 32.50 ليتجه نحو مستوى 34.60 ويقترب منه الآن، مما يشير إلى أن السعر في طريقه لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن اختراق المستوى الأخير سيمد الموجة الصاعدة لتستهدف مناطق 36.00 على المدى القريب، بينما التداول دون 32.50 مجدداً سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتواجد هدفه الرئيسي عند 28.80.

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