شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للذهب 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس سعر الذهب مقاومة القناة الفرعية الهابطة ويظهر إشارات ارتداد هابط من هناك، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الفشل باختراق المقاومة المذكورة سيدفع السعر لاختبار الدعم المحوري 1691.10 من جديد، والذي يمثّل كسره مفتاح امتداد الموجة التصحيحية الهابطة لتستهدف مستوى 1646.00 كمحطة سلبية تالية.

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