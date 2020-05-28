شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لبورصة الكويت هامشياً بختام تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.03% خاسراً 1.57 نقطة ليغلق عند مستوى 5018.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.04% رابحاً 2.23 نقطة ليغلق عند مستوى 5455.55 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.22% خاسراً 9.23 نقطة ليغلق عند مستوى 4157.56 نقطة، ونزل مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.25%، خاسراً 10.25 نقطة ليغلق عند مستوى 4045.90 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 196.8 مليون سهم بقيمة 38.4 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 9171 صفقة، وتراجعت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.17%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.77%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.18%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 4.18%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.32%.

وجاء سهم شركة مجموعة المستثمرون القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10.45%، يليه سهم شركة المعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9.79%، ثم سهم الشركة الوطنية للخدمات البترولية بنسبة 8.81%، فيما تصدر سهم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.18% ثم سهم شركة التمدين العقارية بنسبة 5.33%، ثم شركة وربة للتأمين بنسبة 4.85%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:-

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

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شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

ثامنا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:

شركة أبيار للتطوير العقاري.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة، عن تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق 30 مايو في تمام الساعة الواحدة ظهراً عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 ومناقشة التوصية المتعلقة بتوزيع الأرباح.