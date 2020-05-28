شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع بورصة البحرين بجلسة الخميس بضغوط هبوط أسهم البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.52% رابحاً 6.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1276.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.6 مليون سهم بقيمة 345.8 ألف درهم، وارتفع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 27.07% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.53%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.66%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 3.14% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.30% مدفوعاً بصعود سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.95%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.44% بضغوط هبوط سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%، كما تراجع سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.51%.

وفي سياق متصل أعلنت بورصة البحرين، عن شطب أسهم بنك طيب من البورصة اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 4 يونيو، وذلك بناء على قرار الجمعية العامة غير العادية للبنك المنعقدة في سبتمبر لعام 2018، منوهة إلى أن سهم بنك طيب موقوف عن التداول في بورصة البحرين منذ 3 مارس لعام 2013.

وفي سياق آخر أعلنت شركة البحرين للمقاصة، عن إطلاق نظام سحابي لحجز المواعيد إلكترونياً وإدارة طوابير الانتظار، سكيبلاينو، والذي يتيح للمستثمرين إمكانية الحجز المسبق للمواعيد إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية، وذلك في إطار جهود شركة البحرين للمقاصة لمواكبة التحول الرقمي واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتعزيز خدمات المستثمرين.

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وبحسب بيان الشركة، تتيح الخدمة إمكانية الحجز المسبق للمواعيد حسب التاريخ والوقت المناسب مما يوفر مرونة ويقلص فترات الانتظار، كما تأخذ هذه الخدمة بعين الاعتبار الموقع الحالي للمستثمر والوقت المتوقع للوصول إلى مقر شركة البحرين للمقاصة أو أي تأخير قد ينجم من الحركة المرورية حيث يقوم النظام بتعديل أوقات المواعيد بناءً على ذلك لتقليص فترة الانتظار، كما يتوفر تطبيق سكيبلاينو للهواتف الذكية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظامي الاندرويد والiOS.

وقال عبد الله جعفر عابدين المدير الأول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة، إن إطلاق خدمة سكيبلاينو يعد جزء من الجهود المبذولة من قبل شركة البحرين للمقاصة نحو التحول الرقمي، حيث توفر الخدمة قناة تواصل لخدمة المستثمرين لتبني آخر مستجدات التكنولوجيا المالية Fintech، وتعزيز التحول الرقمي ووسائل التقنية الحديثة لإثراء تجربة المستثمرين.

ومن الجدير بالذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به وقدره 5 ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين، وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.