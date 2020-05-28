شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتحول للمنطقة الحمراء..وبنك الإمارات دبي يتصدر التداولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبي المالي، للتراجع بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.15% خاسراً 23 نقطة ليغلق عند مستوى 1961.48 نقطة، وبلغ حجم التداول 431.8 مليون سهم محققة ما قيمته 1.2 مليار درهم من خلال تنفيذ 7425 صفقة لعدد 31 سهماً.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.12%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 2.61%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.99%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.04%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.90%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.76%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.27%، وارتفعت 4 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة إعمار مولز بنسبة 3.12%، ثم سهم شركة العربية للطيرات بنسبة 1.92%، فيما تراجع 25 سهماً، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة ديار للتطوير بنسبة 5%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 101.7 مليون ورقة بقيمة 879.5 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الاتحاد العقارية، عن انعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم السبت الموافق 30 مايو، على أن يظل باب التصويت سيظل مفتوحاً للمساهمين على كافة بنود الجمعية العمومية أثناء انعقادها، وسوف يتم غلق التصويت على كل بند من بنود الجمعية العمومية بعد مناقشته وإعلان نتيجة التصويت

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وفي بيان منفصل أوضحت شركة الاتحاد العقارية، أن مباشرة الإجراءات القانونية للمطالبة بحوالي 1.5 مليار درهم، وهي تمثل القيمة التقديرية للمبالغ المستحقة لشركة تابعة ومملوكة بالكامل للشركة، وجاء النزاع بعدما كانت الشركة التابعة هي المقاول من الباطن الذي رشحه المقاول الرئيسي لتنفيذ الأعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة لمشروع رئيسي في دبي، وتم تسليم المشروع في منتصف عام 2009، ولاحقاً وبعد تسليم المشروع نشأ نزاع بين الشركة التابعة (كمقاول من الباطن) والمقاول الرئيسي حول بعض الاختلافات في الأعمال المنجزة من قبل الشركة التابعة، والتي استحقت بموجبها الشركة التابعة مدفوعات معينة، مشيرة إلى أنه مع الأخذ في الاعتبار حجم وتعقيد المشروع، جرت عدة مفاوضات مطولة منذ بدء النزاع بهدف تسوية مطالبة الشركة التابعة ودياً، ولكنها لم تؤدي إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

وأضافت الشركة، أن إجراءات التحكيم جارية أمام واحدة من أبرز مؤسسات التحكيم الدولي في إمارة دبي، ووفقاً للجدول الزمني للمحكمة لهذه القضية، ومن المقرر أن تستمر الإجراءات التحكيمية لمدة 18 شهراً تقريباً حتى نهاية عام 2021، حيث من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها النهائي، ويتم تمثيل الشركة التابعة في هذه الإجراءات من قبل أكبر شركة محاماة أمريكية ذات شهرة دولية ولها سجل حافل في قضايا مماثلة والتحكيم الدولي.

فيما أعلنت شركة سوق دبي المالي، عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة الإمارات للمرطبات بداية من اليوم الخميس الموافق 28 مايو إلى السبت الموفق 6 يونيو.