أسعار الذهب ترتفع 10 جنيهات في مصر

كتب: ضياء السقا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، الخميس، بمقدار 10 جنيهات، في ظل استمرار إغلاق محلات الصاغة حتى السبت 30 مايو المقبل.

وارتفع الذهب عالميا، نتيجة صعود سعره بأكثر من 25 دولار جراء ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، لتسجل الأوقية 1721 دولارا.

وتعافت أسعار الذهب الخميس بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، إذ تصاعد شقاق بين واشنطن وبكين بشأن هونج كونج، فيما تلقت الأسعار الدعم أيضا من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا، بحسب وكالة رويترز.

وكانت أسعار الذهب في مصر قد سجلت مستويات تاريخية، مؤخرا، حيث وصل عيار 21 لـ 765 جنيها، لأول مرة في التاريخ.

وقال خبراء، إن ارتفاع أسعار الذهب محليا، جاءت بعد الارتفاع العالمي للمعدن الأصفر، إثر تجدد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين بشأن تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد أن أشار الرئيس دونالد ترامب إنه ربما حتى يقطع العلاقات مع بكين.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

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ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات..

وجاء متوسط أسعار الذهب الخميس في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 651.50 جنيهات للجرام

عيار 21 بـ 760 جنيهات للجرام

عيار 24 بـ 868.5 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهات

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.