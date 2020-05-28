شكرا لقرائتكم خبر عن تيسلا يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم تيسلا (TSLA) في آخر جلساته، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بنسبة بلغت 0.17% بما يعادل 1.36 نقطة ليستقر على سعر 820.23 دولار، وذلك أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 803.38، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 943.87.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد