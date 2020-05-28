شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يستعد لمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل – 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم ستاربكس (SBUX) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 1.08% بما يعادل 0.84 نقطة ليستقر على سعر 78.60 دولار، ليستعد السهم بهذا الارتفاع مهاجمة مستوى المقاومة المهم 79.36، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، امام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 79.36، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 84.28.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد