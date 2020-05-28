شكرا لقرائتكم خبر عن باي بال يقلص من خسائره – تحليل – 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم شركة باي بال (PYPL) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 140.00، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، كمحاولة منه لتصريف تشبعه الشرائي بها، وليحاول السهم اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على الارتفاع من جديد، ولكنه استطاع تقليص البعض من خسائره في نهاية التداولات، ليغلق على تراجع بنسبة بلغت -0.71% بما يعادل -1.04 نقطة ليستقر على سعر 145.96 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 139.00، ليستهدف مستوى المقاومة 153.96 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه