إنيفيديا يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل – 28-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنيفيديا (NVDA) في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل أدنى سعر له خلال الجلسة عند 319.93، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص الكثير من خسائره، ويغلق على انخفاض بنسبة بلغت -2.21% بما يعادل -7.70 نقطة ليستقر على سعر 341.01 دولار، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على كل المستويات، وتداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 316.03، ليستهدف مستوى المقاومة 366.67 من جديد استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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