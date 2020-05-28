شكرا لقرائتكم خبر عن مايكروسوفت ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل – 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استطاع سهم مايكروسوفت (MSFT) أن ينقذ نفسه من الخسائر المبكرة في آخر جلساته، بعدما سجل السهم أدنى سعر له عند 176.54، ليرتد منه ارتفاعاً محولاً خسائره تلك إلى أرباح في نهاية التداولات، ليغلق على مكاسب بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 0.24 نقطة ليستقر على سعر 181.81 دولار، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 174.42، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 190.70 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد