شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي قرب دعم القناة الرئيسية الصاعدة ولا يزال فوقه، وبالتالي، فإن سيناريو الاتجاه الصاعد سيبقى قائماً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع التذكير بأن اهدافنا تبدأ باختراق 0.6685 للاندفاع نحو 0.6774 على المدى القريب، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 0.6565 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6550 والمقاومة 0.6685

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد