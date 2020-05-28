شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت عملية إعادة اختبار للدعم المكسور للقناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويحافظ على ثباته دونه حتى الآن، ويواصل المتوسط المتحرك 50 الضغط سلباً على السعر، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 32.95، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 34.50 سيوقف الضغط السلبي ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 31.50 والمقاومة 35.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط