شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليقترب من هدفنا المنتظر عند 1729.30، ونرجّح استمرار الارتفاع لتخطي هذا المستوى وفتح الطريق أمام تحقيق مزيد من المكاسب التي تصل إلى 1764.00 على المدى القريب.

وبشكل عام، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً لهذا اليوم ما لم نشهد كسراً واضحاً وثباتاً دون مستوى 1691.10.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1700.00 والمقاومة 1730.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد