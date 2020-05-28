الاقتصاد

أوبك وروسيا تتفاوضان بشأن تخفيضات الإنتاج قبل اجتماع يونيو

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الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أفادت مصادر بأوبك+ وقطاع النفط الروسي بأن وبعض منتجي النفط الآخرين في أوبك يدرسون تمديد تخفيضات قياسية مرتفعة للإنتاج حتى نهاية 2020 لكنهم لم ينالوا بعد تأييد روسيا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الشهر الماضي على خفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا في مايو أيار ويونيو حزيران.

وفاقمت جائحة فيروس فائض المعروض في سوق النفط عبر خفض الطلب وهو ما أدى بدوره إلى الحاق الضرر بالأسعار.

لذا فبدلا من تحفيف تخفيضات الإنتاج اعتبارا من يوليو تموز، قالت عدة مصادر بأوبك+ لرويترز إن هناك مباحثات بقيادة السعودية، أكبر منتج في أوبك، بشأن الإبقاء على تلك التخفيضات.

 

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