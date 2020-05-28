شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتخلى عن أعلى مستوى فى 8 أسابيع بعد موافقة البرلمان الصيني على قانون هونغ كونغ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ،متخليا عن أعلى مستوى فى ثمانية أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،والمسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب العزوف عن المخاطرة ، بعد موافقة البرلمان الصيني رسميا على قانون الأمن القومي فى هونغ كونغ ، الأمر الذي ينذر بمزيد من التوترات الجيوسياسية بين الصين والولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.1% إلى 1.0991$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1001 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.1035$ الأعلى منذ الأول من نيسان/أبريل الماضي.

حقق اليورو بالأمس ارتفاعا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع تحسن معنويات المستثمرين ، بعد إعلان المفوضية الأوروبية تفاصيل صندوق الإنعاش الاقتصادي لمنطقة اليورو.

كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن خطط لإنشاء صندوق تحفيز اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو ،لمواجهة الأزمة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ،والتي تعد أسوأ أزمة اقتصادية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

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وبحسب الخطط المقترحة فان إيطاليا وإسبانيا الدولتان الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا ستحصلان على نصيب الأسد من إجمالي الصندوق ،ستحصل روما على 173 مليار يورو منها 82 مليار فى شكل منح ،بالإضافة إلى 91 مليار على شكل قروض ، بينما تحصل مدريد على 140 مليار يورو ، 77 مليار منحة و 63 مليار قرض.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ، ليرتد من أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 98.72 نقطة المسجل بالأمس ، عاكسا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الانتعاش مع تجدد عمليات شراء الدولار الأمريكي كأفضل استثمار بديل ، فى ظل توقعات تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين حول هونغ كونغ ، خاصة بعد موافقة البرلمان الصيني رسميا على مشروع قانون الأمن القومي.

وافق مجلس الشعب الصيني يوم الخميس على تشريع جديد للأمن القومي لهونغ كونغ ، مما يمهد الطريق لوضع اللمسات الأخيرة على القانون وتطبيقه فى المدينة ،وهونغ كونغ كانت مستعمرة بريطانية سابقة عادت للحكم الصيني عام 1997.

قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مساء الثلاثاء إن الولايات المتحدة ستعلن قبل نهاية الأسبوع ردها على مشروع قانون الأمن الصيني المخطط فرضه فى هونغ كونغ ،وأفادت وكالة "بلومبيرغ" إن إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات على المسؤولين الصينيين.