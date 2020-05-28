شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار البلاتينيوم مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في ثلاثة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 11 من آذار/مارس للجلسة الثالثة في ستة جلسات وسط ارتفاع مؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي ووسط تسعير الأسواق لإعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية مقابل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

في تمام الساعة 04:53 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 0.25% لتتداول حالياً عند 838.07$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 840.13$ للأونصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 98.97 مقارنة بالافتتاحية عند 98.92.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.8% خلال الربع الأول دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد توضح القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية والقراءة السابقة للربع السابق.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 19.0% مقابل 14.7% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 14.8% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

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كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 338 ألف طلب إلى 2,100 ألف طلب مقابل 2,438 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 15 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 677 ألف طلب إلى 25,750 ألف طلب مقابل 25,073 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 15.0% مقابل 20.8% في آذار/مارس، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مناقشة افتراضية في كلية الأعمال بجامعة ستوني بروك في لونج آيلاند.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونجرس الأمريكي بأن مدينة هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، ما آثار تساؤلات حيال العلاقات التجارية المواتية للمنطقة الإدارية الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعزز القلق حيال إمكانية فرض واشنطون عقوبات اقتصادية على المسئولين الصينيين، ويأتي ذلك في أعقاب تمرير البرلمان الصيني قانون الأمن القومي الجديد الذي أثار احتجاجات في هونج كونج.

كما تابعنا أيضا أمس الأربعاء تمرير مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يدين الصين لاعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج بغرب الصين، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الثلاثاء عن كونه سيعلن عن رد إدارته على تصرفات الصين بحلول نهاية الأسبوع، وتدرس واشنطون حالياً فرض عقوبات على المسئولين الصينيين ويمكن أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية ضوابط على المعاملات وتجمد أصول المسئولين والشركات الصينية.