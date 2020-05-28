شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الغاز الطبيعي يحافظ على السلبية- تحليل - 28-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الغاز على ثباته السلبي ضمن محاور القناة الهابطة ليتذبذب بذلك مؤخرا دون مستوى 2.036 والذي يشكل بدوره مقاومة إضافية أمام التداولات الهابطة, كذلك تمركز مؤشر ستوكاستيك دون مستوى 50 سيمد السعر بعزم سلبي جديد وليمكنه ذلك من البدء بتسجيل الأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا حول 1.702 و 1.550 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.000 و 1.702

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط