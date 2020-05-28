شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يسجل الهدف- تحليل - 28-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استغل سعر الزوج بتداولات يوم أمس الضغوط الإيجابية المتكررة لنلاحظ تشكيله لموجه صاعدة قوية مسجلا بذلك الهدف المتمركز عند 118.80, تمركز السعر حتى هذه اللحظة ضمن محاور القناة الصاعدة وبمحاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك لعزم إيجابي جديد بوصوله نحو مستوى 80, نتوقع استئناف الهجوم الصاعد ليستهدف السعر بذلك مستوى 119.55 والذي يشكل بدوره المقاومة الرئيسية أمام التداولات الحالية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 118.20 و 119.55
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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