الباوند مقابل الين يحافظ على الثبات السلبي-تحليل - 28-5-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر الزوج حتى تداولات هذه اللحظة على ثباته السلبي باستقراره دون مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 133.05 ليزيد ذلك من فرص تسجيله للأهداف السلبية والتي تتمركز حاليا عند 131.10 و 129.80.
أما تعرض السعر للضغوط الإيجابية واندفاعه فوق المقاومة الحالية, فإن ذلك سيؤكد تغييره للمسار الرئيسي وليبدأ بتشكيل تداولات صاعدة قوية قد تمتد نحو 134.60 و 136.05 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 133.05 و 131.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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