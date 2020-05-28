شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين بانتظار تحقيق الاختراق– تحليل - 28-5-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يحرك سعر البلاتين أي ساكن منذ تداولات يوم أمس مؤجلا بذلك الهجوم الصاعد نظرا لاستمرار تشكيل المتوسط المتحرك 55 لحاجز قوي عند 875.00, نذكر مجددا بأن السيناريو الصاعد قائم بشكل رئيسي على ثبات الدعم المتمركز عند 773.00 لنبقى بانتظار تحقيقه للاختراق المطلوب ليتمكن بذلك من الوصول نحو الأهداف الرئيسية بانجذابه نحو 915.00 و 975.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 810.00 و 875.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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