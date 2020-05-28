شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي– تحليل -28-5-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر النحاس بتقديمه لتداولات جانبية حتى تداولات هذه اللحظة نظرا لاستمرار تمركزه دون الحاجز المتمثل بمستوى 2.4530, تتوفر فرصة حاليا أمام السعر لاختبار الدعم المحوري والممتد نحو 2.2680 ليزيد ذلك من فرص تجميعه للعزم الإيجابي والمطلوب لاستئناف مهمة الهجوم التصحيحي الصاعد خلال الفترة القادمة.

أما نجاحه باختراق الحاجز الحالي والثبات فوقه, فإن ذلك سيؤكد استعداده لتسجيل أهداف إيجابية جديدة قد تمتد نحو 2.5310 و 2.6200 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.3300 و 2.4530

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي