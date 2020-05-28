شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "إيزي جيت" للخطوط الجوية تعتزم خفض حجم قوتها العاملة بنسبة 30 % والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "إيزي جيت" للخطوط الجوية والتي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها اليوم الخميس عزمها تخفيض حجم قوتها العاملة بنسبة تصل إلى 30 %، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه خفض التكاليف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة - في بيان لها نقلته شبكة (سي إن إن) الأمريكية - إنها لا تتوقع عودة طلب السوق إلى مستويات ما قبل تفشي فيروس كورونا حتى عام 2023.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة يوهان لوندجرين "إنه في ضوء الأحداث الجارية نخطط لخفض أعداد الموظفين وتحسين الشبكة والقواعد التابعة للشركة".

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وكانت الشركة البريطانية للرحلات الجوية منخفضة التكلفة قد أوقفت عمل أسطولها بالكامل في مارس الماضي على خلفية تفشي فيروس كورونا لكنها تخطط لاستئناف بعض رحلات المملكة المتحدة وفرنسا بحلول 15 يونيو المقبل.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.