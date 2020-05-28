شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 7 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% رابحاً 8.730 نقطة ليصل إلى مستوى 5029.13 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.28% رابحاً 15.150 نقطة ليصل إلى مستوى 5468.47 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.29% خاسراً 12 نقطة ليصل إلى مستوى 4154.79 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36%، خاسراً 14.510 نقطة ليصل إلى مستوى 4042.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 78.1 مليون سهم بقيمة 17.2 مليون دينار كويتى عبر تنفيذ 4507 صفقات، وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.61%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.73%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.55%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.06%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.03%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.02%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.44%.

وجاء سهم شركة الساحل للتنمية والاستثمار على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.25%، يليه سهم شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي بنسبة 8.19%، ثم سهم الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار بنسبة 7.33%، فيما تصدر سهم شركة بيت الاستثمار الخليجي القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.48% ثم سهم شركة بيان للاستثمار بنسبة 8.82%، ثم شركة دبي الأولى للتطوير العقاري بنسبة 5.10%.





وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه تم وقف التداول على أسهم بعض الشركات وفقا لما يلي:-

أولا: شركات لم تقدم بيانات 30-6-2019 و 30-9-2019:

شركة تمكين القابضة.

ثانيا: شركات تجاوزت خسائرها 75% من رأس المال:

شركة الاثمار القابضة.

شركة مجموعة الرأي الإعلامية.

ثالثا: شركات موقوفة بسبب التصفية:

شركة ايفكت العقارية.

رابعا: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2019 وعام 2020:

شركة تمكين القابضة.

شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية.

شركة أم القيوين للاستثمارات العامة.

شركة رأس الخيمة لصناعة الأسمنت والمواد الانشائية.

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الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

خامساً: شركات لم تقم بسداد رسم الاشتراك السنوي لعام 2020:

شركة ايفكت العقارية.

شركة أبيار للتطوير العقاري.

الشركة العالمية للمدن العقارية.

شركة المعدات القابضة.

شركة أسمنت الخليج.

شركة الإثمار القابضة.

سادسا: شركات موقوفة بقرار من لجنة النظر في المخالفات:

شركة ياكو الطبية.

شركة الإثمار القابضة.

سابعا: شركات موقوفة بقرار من هيئة أسواق المال:

شركة مجموعة عربي القابضة.

ثامنا: شركات لم تقدم بيانات 31-12-2019:

شركة أبيار للتطوير العقاري.

وفى سياق آخر أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة، عن تحديد موعد اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم السبت الموافق 30 مايو في تمام الساعة الواحدة ظهراً عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية المجمعة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر لعام 2019 ومناقشة التوصية المتعلقة بتوزيع الأرباح.