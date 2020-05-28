الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 28-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر المقاومة المحورية 0.9730 وارتد هبوطاً من هناك، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة للفترة القادمة، تدعمها سلبية مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الانخفاض لزيارة مستوى 0.9626 بشكل رئيسي.
نذكر بأن كسر المستوى المستهدف سيدفع السعر إلى 0.9541 كهدف سلبي تالي، بينما سيبقى الانخفاض المقترح قائماً بشرط الثبات دون 0.9730.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9600 والمقاومة 0.9730
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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