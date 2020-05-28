شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحصل على إشارة إيجابية – تحليل - 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبية يوم أمس بعد أن واجه مقاومة قوية عند 0.6685، ليختبر دعم القناة الرئيسية الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع هذا الدعم ليضيف مزيد من القوة إليه، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بتقديم إشارات إيجابية الآن.
وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة للتداول بإيجابية خلال الجلسات القادمة، والأهداف تبدأ بتخطي 0.6685 لفتح الطريق أمام التوجه نحو 0.6774 كمحطة تالية، مع الانتباه إلى أن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 0.6565.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6550 والمقاومة 0.6685
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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