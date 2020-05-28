شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يجتاز الهدف الأول – تحليل - 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط مزيد من التداولات السلبية ليتخطى هدفنا الأول 32.00 ويفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا الرئيسي المنتظر عند 28.80، وبتدقيق النظر في الرسم البياني، نجد بأن السعر يشكّل نموذج قمة مزدوجة يتواجد مستوى تأكيده عند 30.67، مما يعني بأن كسر هذا المستوى سيهدد مستوى 28.80 ويضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط خلال الفترة القادمة.

وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن كسر 28.80 سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 25.23 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً بشرط الثبات دون 32.50.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.80 والمقاومة 33.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط