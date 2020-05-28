شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعيد الاختبار – تحليل - 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي عملية إعادة اختبار لمستوى 1.3813 المكسور سابقاً وارتد هبوطاً من هناك، ليبقى الضغط السلبي قائماً للفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر نحو الأسفل، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 1.3612.
مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة سلبية تدعم الانخفاض المتوقع، والذي سيبقى قائماً ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 1.3813 ثم 1.3855 والثبات فوقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3680 والمقاومة 1.3850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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