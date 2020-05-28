شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتعافى – تحليل - 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية يوم أمس ليستقر فوق مستوى 107.68، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الفترة القادمة، حيث يحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع لزيارة مستوى 109.22 بشكل رئيسي.
بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر مستوى 107.35 سيوقف الاتجاه الصاعد المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 107.00 والمقاومة 108.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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