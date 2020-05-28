الاقتصاد

الجنيه الإسترليني تحت الضغط السلبي – تحليل - 28-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً واضحاً لمستوى 1.2304 يوم أمس واستقر دونه، مما يوقف السيناريو الإيجابي المقترح في تقريرنا السابق، في طريقه للتوجه نحو مستوى 1.2093 كمحطة سلبية تالية.

 

القناة اللحظية الصاعدة التي تحصر التداولات الأخيرة قد تشكّل نموذج علم استمراري هابط يدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض على المدى القصير، وكسر 1.2215 يعتبر مفتاح تفعيل التأثير السلبي لهذا النموذج، ليكون الاتجاه الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 1.2304 والثبات فوقه من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2160 والمقاومة 1.2330

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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