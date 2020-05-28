شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يخترق المقاومة – تحليل - 28-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكّد زوج اليورو مقابل الدولار اختراق مستوى 1.0966 بعد إغلاق الشمعة اليومية فوقه، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي، فاتحاً الطريق أمام زيارة مستوى 1.1067 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيكون الميل الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يحمل السعر من الأسفل، مع الانتباه إلى أن استمرار الاتجاه الصاعد المقترح يشترط الثبات فوق مستوى 1.0966.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1110
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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