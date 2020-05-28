شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تمدد صلاحية التأشيرات السياحية لمدة 3 أشهر مجاناً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر، دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

وقالت الجوازات في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المتواصلة التي اتخذتها حكومة المملكة في التعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد-19) لاتخاذ الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين، وتخفيف الآثار الاقتصادية والمالية.

وأوضحت الجوازات أن تمديد صلاحية التأشيرات السياحية للسيّاح الموجودين داخل المملكة تم إلكترونياً، من خلال النظام الآلي دون مراجعة مقار إدارات الجوازات، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني.