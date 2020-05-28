شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع خسائر "أبيار" الكويتية 50% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج الأعمال لشركة أبيار للتطوير العقاري انخفاض خسائرها في العام 2019 بنسبة 50% إلى 15.78 مليون دينار كويتي، مقارنة مع 31.67 مليون دينار كويتي بالعام السابق له.
وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت، أن تراجع الخسائر السنوية يعود إلى بيع حصة الشركة في أرض وانخفاض في استثمارات بشركات زميلة، بجانب تراجع في حسابات المدينين.
وانخفضت موجودات الشركة بنسبة 15% إلى 127 مليون دينار بنهاية العام الماضي، مقابل 148.8 مليون دينار بالعام 2018.
وارتفع صافي الخسائر التشغيلية بنسبة 21% بالعام الماضي إلى 830 ألف دينار، مقارنة مع 687.55 ألف دينار في عام 2018.
وأبيار شركة مدرجة بالبورصة منذ أكتوبر 2007، وقررت الجمعية العمومية للشركة في نوفمبر الماضي، الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت بهدف تخفيض تقليل الأعباء المالية والإدارية.
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