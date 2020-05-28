شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الموارد البشرية السعودية تعلن السماح بعودة عمل موظفي القطاع الخاص والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية رفع تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص وتقليص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، الذي كان مقررًا كإجراء احترازي ووقائي ضمن مجموعة من القرارات والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أن على الجهات في القطاع الخاص كافة، أن تبدأ بالعمل وفق الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة، والجهات الإشرافية، وتجهيز مقراتها بما يتناسب مع الضوابط والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وذلك لضمان عودة العاملين لممارسة أعمالهم مكتبيًا في بيئة عمل آمنة.

وكانت المملكة أعلنت منذ يومين أنها ستبدأ في تخفيف القيود على الحركة والسفر تدريجيا بدءا من الأسبوع الجاري وحتى الحادي والعشرين من يونيو، مع استثناء مدينة مكة المكرمة من تخفيف الحظر.

أيضاً، أعلنت السعودية آلية عودة موظفي القطاعين العام والخاص تدريجيا إلى العمل بدءا من يوم الأحد المقبل، على أن يكون الحضور بشكل كامل في الرابع عشر من يونيو.