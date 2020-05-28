شكرا لقرائتكم خبر عن "إنفستكورب" تستثمر 340 مليون يورو في صندوق للقروض الإيطالية المتعثرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المختصة في الاستثمارات البديلة، المدرجة بسوق البحرين المالي أنها أبرمت نهائياً عقداً لضخ استثمار قيمته نحو 340 مليون يورو في صندوق إيطالي ثانٍ للقروض المتعثرة المضمونة.

ووفقا لبيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" كان المستشار الحصري للصفقة "إيدوس بارتنرز"، وهي شركة إيطالية رائدة مختصة في الاستشارات والائتمان، تتخذ من مدينة ميلانو الإيطالية مقراً لها وحتى الآن، تم تخصيص أكثر من 460 مليون يورو من الأصول لاستراتيجية القروض الإيطالية المتعثرة التي وضعتها إنفستكورب و"إيدوس بارتنرز".

ويستثمر الصندوق الثاني للقروض الإيطالية المتعثرة في قروض مضمونة بعقارات سكنية وتجارية في إيطاليا. ويمثل الصندوق محفظة إنفستكورب التاسعة للفرص الخاصة.

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وقد أطلقت إنفستكورب عام 2011، أول محفظة للفرص الخاصة، بهدف الاستفادة من الفرص الناشئة عن اضطرابات السوق والتحولات الهيكلية.

وقال رئيس الفريق العالمي للتوزيع وإدارة العلاقات الاستثمارية في إنفستكورب تيموثي مطر: خلصنا قبل سنوات عدة إلى أن العديد من البنوك في أنحاء إيطاليا ستحتاج إلى تقليل تعرضها لمخاطر الائتمان، وتعزيز ميزانياتها العمومية، وخلق فرص للمستثمرين من ذوي الخبرة الكبيرة في الاكتتاب.

وأكد انهم على معرفة جيدة بسوق القروض الإيطالي المتعثر، وقد عززوا من قدراتهم أكثر من خلال شراكات مع خبرات محلية مختصة في سوق الائتمان الإيطالي.

يشار إلى أن مؤسسة "إنفستكورب" ومجموعة"تاغس"، لإدارة الأصول البديلة، أعلنت مؤخرا، عن إنشاء مشروع مشترك من خلال دمج قسم استثمار العوائد المُطلقة في إنفستكورب وشركة تاغس كابيتال، الفرع المعني باستثمار العوائد المُطلقة لدى تاغس.