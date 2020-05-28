شكرا لقرائتكم خبر عن "جي إف إتش المالية" تكسب حكماً قضائياً ضد موظف سابق لديها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة جي إف إتش المالية المدرجة بأسواق البحرين ودبي والكويت المالية عن فوزها بحكم قضائي صادر من المحكمة العليا في إنجلترا وويلز ضد الموظف السابق ديفيد هيغ.

وأوضحت المجموعة في بيان للسوق المالي، أن ذلك يؤكد الحكم السابق الصادر من محاكم مركز دبي المالي العالمي بمنح المجموعة أكثر من 5 ملايين دولار.

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وأشارت المجموعة إلى أنه بناء على ذلك الحكم ستباشر تنفيذ هذه الأحكام على أصول هيغ في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة.

وكان ديفيد هيغ يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشركة "جي إف إتش كابيتال دبي" سابقاً وأدين بتهمة اختلاس 5 ملايين دولار.

يشار إلى أن مجموعة جي أف أتش حققت صافي أرباح بلغ 80.1 مليون دولار خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 114.1 مليون دولار خلال العام 2018.