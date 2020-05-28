شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البريد: طرح 5 آلاف كراسة شروط لشقق الإسكان الاجتماعى فى 7 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبده علوان رئيس الهيئة القومية للبريد، لليوم السابع، عن طرح 5 آلاف كراسة شروط للإعلان 13 لشقق الاسكان الاجتماعي من خلال مكاتب الهيئة بعدة محافظات وذلك فى يوم الأحد الموافق 7 يونيو القادم، موضحا أن زيادة نسبة الكراسات المطروحة يرجع لوزارة الاسكان وحسب الاقبال عليها. فيما كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمحافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).

وسيتم سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإليكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لحجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم (3 غرف وصالة - بمساحة تصل إلى 90 م2) المطروحة بالإعلان، وذلك خلال الفترة من 7/6/2020 : 13/6/2020، للمواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة فقط، ومن 14/6/2020 : 4/7/2020، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة.

Advertisements

وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إن الوحدات المطروحة، موزعة كالتالى، بمناطق (طامية – هوارة المقطع – دمشقين – شدموه) بمحافظة الفيوم، ومنطقتى (الفشن – الواسطى) بمحافظة بنى سويف، ومناطق (سمالوط – مطاى – بنى مزار – مركز المنيا) بمحافظة المنيا، ومناطق (البداري – مركز أسيوط – ديروط – منفلوط – منقباد – أبنوب – أبوتيج – ساحل سليم – صدفا – الفتح – الغنايم – مدينة أسيوط الجديدة)، بمحافظة أسيوط.

وأضافت: مناطق (المراغة – المنشأة – جهينة – سوهاج – حى الكوثر – مدينة سوهاج الجديدة)، بمحافظة سوهاج، ومناطق (أبوتشت – نجع حمادى – الوقف – قوص – نقادة – مدينة قنا الجديدة)، بمحافظة قنا، ومناطق (اسنا (الدير شرق) – اسنا (الشغب) – ارمنت (أبوقليعى) – ارمنت (الريانية) – الطود – المدامود – القرنة (القديمة) – القرنة (الضبعية) – مدينة طيبة الجديدة)، بمحافظة الأقصر، ومنطقة كوم امبو، بمحافظة أسوان، ومناطق (رأس غارب – القصير – مرسى علم)، بمحافظة البحر الأحمر، ومناطق (الحمام – سيدى عبدالرحمن – العلمين – سيوه)، بمحافظة مطروح.