شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للصوت والضوء: مناطق العروض مؤهلة للعمل فور عودة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، المالكة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، أن شركة الصوت والضوء هو الأكثر تضررا من جراء توقف حركة السياحة بشكل كامل نتيجة انتشار فيروس كورونا، وبالتالى توقف حركة الطيران،ونقل الركاب تقريبا حول العالم، ولا سيما أن اعتماد الشركة بشكل مباشر على العروض التى يتم تقديمها للسياح من مختلف الجنسيات فى مناطق العروض، وهى ( الهرم – الكرنك – فيلة – ادفو – ابو سمبل ).

أضافت ميرفت حطبة لـ" الخليج 365 " إن الشركة حريصة على جاهزية العروض فى مختلف المناطق بحيث تكون مؤهلة للبدء فورا بمجرد عودة حركة السياحة لمصر، خاصة السياحة الثقافية والتى تتركز فى مناطق الأثار التاريخية، سواء للسياح من اوروبا أو من أسيا وبقية قارات العالم المتابعين لتاريخ مصر الفرعونى.

وأوضحت رئيس القابضة للسياحة، أن فروع الشركة فى الجيزة وفى الصعيد، متوقفة تماما حاليا، لكنها مستعدة للعودة للعمل وتنفيذ العروض، لافتة آنها لا تتوقع عودة عروض الصوت والضوء مع العودة التدريجية للسياحة الداخلية، حيث تعتمد العروض على السياحة الأجنبية بشكل مباشر، بجانب عقد بعض العروض الخاصة .

يشار أن الشركة القابضة للسياحة والفنادق انتهت من اعداد مناقصة عالمية،لتطوير عروض الصوت والضوء بالهرم، بحيث سيتم الفترة المقبلة طرحه للشركات العالمية بعد اتمام التنسيق مع وزارة الاثار والسياحة سواء للمستثمرين المحلين والعالميين، خاصة بعد طرحه وعدم اتمام المشروع من قبل.