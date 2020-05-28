شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار النفط من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر مع ارتفاع مؤشر الدولار والأنظار على مخزونات النفط الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد خام نيمكس للجلسة الثالثة وخام برنت للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى لهم منذ 11 من آذار/مارس وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الرابع من أيار/مايو، حينما اختبر الأدنى له منذ 30 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً والتي تتضمن الكشف عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة والذي قد يعكس تقلص العجز إلى 2.5 مليون برميل مقابل 5.0 مليون برميل ووسط تسعير المستثمرين لإعادة فتح العديد من الاقتصاديات العالمية أمام تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للطاقة في العالم.

وفي تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة تسليم تموز/يوليو المقبل لأسعار النفط "نيمكس" 2.07% لتتداول عند مستويات 31.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 32.10$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 32.81$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم تموز/يوليو القادم 0.30% لتتداول عند 33.82$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 33.92$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 34.74$ للبرميل، وذلك وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 98.99 مقارنة بالافتتاحية عند 98.92، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 99.06.

هذا وقد يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الثانية لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تؤكد على انكماش أكبر اقتصاد في العالم 4.8% خلال الربع الأول دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة ومقابل نمو 2.1% في الربع الرابع الماضي، بينما قد توضح القراءة الثانية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار استقرار النمو عند 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية والقراءة السابقة للربع السابق.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قد تعكس اتساع التراجع إلى 19.0% مقابل 14.7% في آذار/مارس الماضي، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 14.8% مقابل 0.4% في آذار/مارس.

كما يأتي ذلك بالتزامن أيضا مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 22 من أيار/مايو والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 338 ألف طلب إلى 2,100 ألف طلب مقابل 2,438 ألف طلب في القراءة السابقة، بينما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 15 من هذا الشهر ارتفاعاً بواقع 677 ألف طلب إلى 25,750 ألف طلب مقابل 25,073 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تقلص التراجع إلى 15.0% مقابل 20.8% في آذار/مارس، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز في مناقشة افتراضية في كلية الأعمال بجامعة ستوني بروك في لونج آيلاند.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أبلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الكونجرس الأمريكي بأن مدينة هونج كونج لم تعد مستقلة عن الصين، ما آثار تساؤلات حيال العلاقات التجارية المواتية للمنطقة الإدارية الخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وعزز القلق حيال إمكانية فرض واشنطون عقوبات اقتصادية على المسئولين الصينيين، ويأتي ذلك في أعقاب تمرير البرلمان الصيني قانون الأمن القومي الجديد الذي أثار احتجاجات في هونج كونج.

كما تابعنا أيضا أمس الأربعاء تمرير مجلس النواب الأمريكي تشريعاً يدين الصين لاعتقال وتعذيب مسلمي الإيجور في منطقة شينجيانج بغرب الصين، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب الثلاثاء عن كونه سيعلن عن رد إدارته على تصرفات الصين بحلول نهاية الأسبوع، وتدرس واشنطون حالياً فرض عقوبات على المسئولين الصينيين ويمكن أن تفرض وزارة الخزانة الأمريكية ضوابط على المعاملات وتجمد أصول المسئولين والشركات الصينية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 21 منصة لإجمالي 237 منصة، لتعكس عشر تراجع أسبوعي لها على التوالي، ونود الإشارة، لكون المنصات تراجعت بواقع 451 منصة منذ 13 من آذار/مارس، لتعكس الأدنى لها منذ تموز/يوليو 2009 مع تراجع منصات الحفر والتنقيب على النفط بنحو الثلثين في نحو شهرين.