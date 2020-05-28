شكرا لقرائتكم خبر عن تقلص تراجع نفقات رأس المال الخاص في استراليا خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر نفقات رأس المال الخاص للربع الأول والتي أوضحت تقلص التراجع إلى 1.6% مقابل 2.6% والتي عدلت من تراجع 2.8% في الربع الرابع الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أفضل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع 2.6%.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تقلص تراجع نفقات رأس المال الخاص في استراليا خلال الربع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.