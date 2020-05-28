شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة الكويتي يعتزم إصدار صكوك بقيمة لاتتجاوز 150 مليون دينار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك وربة عن حصوله على موافقة بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال لإصدار صكوك بقيمة لا تتجاوز 150 مليون دينار.

وأوضح البنك، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، أن ذلك يأتي تحت مظلة برنامج إصدار الصكوك بقيمة لا تتجاوز 2 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادله بالعملات الأخرى، بغرض تعزيز السيولة للبنك، وتنويع مصادر التمويل، فضلاً عن الأغراض التجارية العامة للبنك.

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واعتمدت الجمعية العمومية للبنك الشهر الماضي إصدار صكوك أو أدوات تمويلية أخرى بشكل مباشر أو غير مباشر (أياً كانت أنواعها) وفقاً لصيغ العقود التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية "بازل 3"، وتأسيس برنامج إصدار صكوك والإصدار تحت مظلته أو تحديث أي برنامج إصدار صكوك سابق.

وكانت أرباح البنك قد ارتفعت بنسبة 30% خلال 2019 إلى 16.5 مليون دينار، مقابل 12.7 مليون دينار في العام السابق له.

وتأسس بنك وربة في فبراير 2010 ويبلغ رأس ماله قبل الزيادة نحو 150 مليون دينار، وتعد الهيئة العامة للاستثمار أبرز المساهمين بحصة 25.2%، ومجموعة الساير القابضة بـ10%، والمؤسسة العامة للتأمينات الكويتية بـ8.3%.