"البحرين للمقاصة" تطلق نظاماً لحجز المواعيد إلكترونياً

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أطلقت شركة البحرين للمقاصة، نظاماً سحابياً لحجز المواعيد إلكترونياً وإدارة طوابير الانتظار "سكيبلاينو"، والذي يتيح للمستثمرين إمكانية الحجز المسبق للمواعيد إلكترونياً عبر الأجهزة الذكية. وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إن إطلاق النظام الجديد يأتي لمواكبة التحول الرقمي واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتعزيز خدمات المستثمرين. مشيرة إلى أن الخدمة الجديدة تتيح إمكانية الحجز المسبق للمواعيد حسب التاريخ والوقت المناسب مما يوفر مرونة ويقلص فترات الانتظار. Advertisements وتوفر الخدمة قناة تواصل لخدمة المستثمرين لتبني آخر مستجدات التكنولوجيا المالية، وتعزيز التحول الرقمي ووسائل التقنية الحديثة لإثراء تجربة المستثمر. و"البحرين للمقاصة" هي شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به قدره 5 ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص تقوم بتوفير خدمات ما بعد التداول للمستثمرين. وتوفر شركة البحرين للمقاصة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.

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