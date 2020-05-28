شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تراجع سعر الذهب عالميا ومحليا لأدنى مستوى فى 30 يوما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب فى مصر، على مدار أمس الأربعاء 27 مايو، تراجع بقيمة 7 جنيهات، فى ظل انخفاض سعر الذهب عالميا ومحليا لأدنى مستوى له منذ 30 يوما، فما هو سبب عودة الذهب للتراجع عقب تحقيقه مستويات قياسية.

ويرى مصطفى نصار الخبير بأسواق الصاغة، أن صعود الدولار الأمريكي أمس الأربعاء وتراجع اليوان الصيني لأدنى مستوى في نحو تسعة أشهر، وكذلك زيادة الحذر في أسواق الصرف الأجنبي بفعل مخاوف من رد الفعل الأمريكي على قانون أمن تقترحه الصين لهونج كونج، وهو ما دفع مستثمرين لبيع الذهب.

وأضاف فلا تصريحات خاصة، أن بعض المستثمرين يراهنون على استئناف سريع للنشاط الاقتصادي في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وهو ما يرفع المعنويات نحو المخاطرة مجددا، والابتعاد عن الأصولا والملاذات الآمنة، لكنه يرى أن هذا التوجه لن يستمر طويلا وسيعود المعدن النفيس للارتفاع مرة أخرى

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وسجل الذهب أقل مستوى في 4 أسابيع أمس الأربعاء نتيجة التفاؤل بشأن إعادة فتح عدة اقتصادات لكن احتدام الخلافات الصينية الأمريكية بسبب قانون أمني اقترحته بكين من أجل هونج كونج، قد يعيد الطلب على الذهب بصورة أكبر بحسب نصار.

وقال ، إن أسعار الذهب منذ مطلع العام الجارى تسجل ارتفاعات كبيرة، نتيجة الأحداث التي شهدها الشرق الأوسط وتصعيد أمريكى إيرانى في العراق، ثم ظهور فيروس كورونا، وهو ما رفع الطلب على المعدن النفيس بصورة كبيرة عالميا، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره بنسبة تخطت الـ 10 %وهو ما أثر سلبا على حجم مبيعات الذهب فى مصر.

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن استمرار هبوط الطلب على الذهب، يؤدى إلى هبوط الأسعار في مصر، لكن بصورة غير مؤثرة أو كبيرة، لافتا إلى أنه لا يمكن التوقع بما سيشهده سوق المعدن النفيس عالميا.