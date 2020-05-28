شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز سلع تراجعت وارداتها فى يناير الماضى.. الحديد فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية تراجع الواردات المصرية لمجموعة من أهم السلع المستوردة من الخارج خلال شهر فبراير الماضي، قياسا بنفس الفترة من عام 2019، موزعة بين 7 سلع رئيسية، وتشمل كلا من "المنتجات الغذائية، الحديد والصلب، الزجاج، الملابس، المنسوجات، الأدوية، الأسمنت".

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ووفقا للبيانات الواردة في النشر المعلوماتية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حققت الواردات من الحديد والصلب أكبر قيمة تراجع، حيث بلغت 407 مليون دولار يناير الماضي، مقابل 679 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 272 مليون دولار، بينما بلغت الواردات المصرية من المنتجات الغذائية نحو مليار و229 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل مليار و5 ملايين دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 224 مليون دولار.

ويستكمل التقرير، أن الواردات من المنسوجات بلغت 226 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 272 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغ 46 مليون دولار، كما تراجعت الواردات المصرية من الأدوية لتصل إلى 50 مليون دولار في يناير الماضي، مقابل 171 مليون دولار في الشهر المماثل من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 121 مليون دولار، أما الواردات من الملابس فقد بلغت 60 مليون دولار، مقابل 62 مليون دولار خلال فترة المقارنة، يليها واردات الزجاج والتي بلغت 10 مليون دولار، مقابل 19 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بتراجع 9 ملايين دولار.