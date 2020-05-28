شكرا لقرائتكم خبر عن استغراق العالم في «القومية المالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نواه سميث *

تعني العولمة أول ما تعني، زيادة حركة الناس، والسلع المادية، ورأس المال عبر الحدود. لكن كل هذه الأنشطة تبدو اليوم تحت ضغط متزايد. فحرية حركة الناس مقيدة بسبب «كوفيد-19»، وسط موجة من المشاعر المعادية للهجرة في معظم أنحاء العالم. ورغم استمرار حرية حركة البضائع، لكنها مهددة بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والواقع المستجد من هشاشة سلاسل التوريد العالمية. وما تبقى من حرية حركة رأس المال بات مهدداً أيضاً نتيجة تصاعد سياسات العزلة والنزعة القومية المرشحة للتعمّق في ظل تصاعد النزاعات التجارية بين العملاقين.

وحتى قبل تفشي الوباء، كانت الولايات المتحدة تشعر بالقلق من الاستثمار الصيني في أسواقها المحلية. ولذا عززت إدارة الرئيس دونالد ترامب صلاحيات لجنة متابعة الاستثمارات الأجنبية، واستخدمتها للجم عدد من الصفقات عبر الحدود.

ودفع الفيروس المزيد من البلدان للتفكير في تدابير مماثلة. وفرض الوباء على عدد متزايد من شركات الخدمات الصحية بشكل أساسي، في أماكن مثل أوروبا والهند، تحديات قاتلة، ولو مؤقتاً. وهناك قلق واسع النطاق من أن تنتهز الشركات الصينية، بعد القضاء على الوباء وعودة الاقتصاد إلى سابق عهده، الفرصة لاقتناص أصول الشركات في جميع أنحاء العالم.

وكإجراء احترازي، وضعت حكومة الهند مؤخراً قانوناً يفرض موافقة الحكومة على أي عملية استحواذ من دولة تشترك مع الهند في حدود برية. واقترحت مارجريت فيستاجر، مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي، أن تشتري الحكومات الأعضاء في الاتحاد حصصاً في الشركات المحلية لمنع عمليات الاستحواذ الصينية. كما تحركت اليابان مؤخراً للحد من الاستثمار الأجنبي في العديد من الشركات المدرجة في البورصة.

وتهدف كل هذه التحركات حتى الآن، إلى منع تدفقات رأس المال. وأحد الأسئلة الملحة هو ما إذا كان سيتم تقييد حركة الأموال الصادرة أيضاً. ويبدو أن الولايات المتحدة تتخذ الآن خطوة في هذا الاتجاه.

ففي أعقاب فضيحة محاسبية الشركات، تم شطب سلسلة المقاهي الصينية «لوكين كوفي» من مؤشر ناسداك، وقد تكون فضيحة تلاعب «لوكين» مجرد البداية. وسبق أن تورطت العديد من الشركات الصينية في مثل هذه الفضائح، والعديد منها يستخدم معايير المحاسبة التي لا تتوافق مع المعايير الأمريكية.

ووسط مخاوف بشأن المخاطر التي يتعرض لها المستثمرون الأمريكيون، وتصاعد التوترات بشكل مطرد مع الصين، أقر مجلس الشيوخ، بالإجماع، مشروع قانون من شأنه شطب العديد من الشركات الصينية من البورصات الأمريكية. ولكي تبقى الشركات الصينية مدرجة في البورصات الأمريكية، يجب على الشركة إما أن تقر بأنها ليست مملوكة لحكومة الدولة الأجنبية، (وهذا أمر صعب بالنسبة للشركات الصينية، حيث يكون الخط الفاصل بين الملكية الحكومية والخاصة غامضاً)، وإما أن تسمح بالمراجعات الدورية من قبل مجلس الرقابة المحاسبية العامة، وهذا يعني في الولايات المتحدة جهاز المحاسبة.

ونظراً لأن العديد من الشركات الصينية تحت سيطرة الدولة كلياً، أو جزئياً، وترفض فتح دفاترها للأمريكيين، فإن هذا يعني أنه حتى الشركات العملاقة مثل مجموعة «علي بابا» القابضة قد يتم شطبها من الإدراج في نهاية المطاف.

واضح أن النزعة القومية في الخدمات المالية تتصاعد. ولكن لا تزال هناك العديد من الأسئلة حول المدى الذي يمكن أن تصل إليه الأمور. ومن غير الواضح ما إذا كانت دول أخرى ستتبع خطى الولايات المتحدة في شطب الشركات الصينية، أو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى لتقييد حركة الاستثمارات الصادرة. ومن الخطوات المتوقعة إلزام مؤشرات الأسواق الناشئة في الولايات المتحدة مثل «مورجان ستينلي»، بعدم ضم الشركات الصينية للمؤشر، وشطب تلك التي تمت إضافتها في عام 2019. أما الخطوة الأهم فسوف تتمثل في تقييد الملكية الصينية لديون الشركات الأمريكية وتداول الأسهم.

وتدفع الصين التي تشعر بأنها أقوى وأكثر ثقة من الدول الأخرى، في الاتجاه الآخر، وتشجع الشركات المالية الأجنبية على النشاط في الصين. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الولايات المتحدة، أو أوروبا، أو دول أخرى، ستحاول مواجهة هذه الخطوة.

وإذا استمرت الحواجز التي تعترض الاستثمار من وإلى الصين في الارتفاع، فسيؤدي ذلك إلى خلق انقسام اقتصادي جديد بين الصين ومعظم دول العالم الأخرى. وسيكون لذلك التوجه تأثير مروّع في العولمة. ذلك أن القيود المفروضة على عمليات الاستحواذ الصينية تزيد من صعوبات بيع السلع الصينية في الولايات المتحدة، وأوروبا، والأسواق الأخرى، إضافة إلى تقييد حركة العمالة وتبادل الأفكار. وأمام قيود الاستثمار في الصين، تتضاءل فرص إنشاء الشركات من الولايات المتحدة، وأوروبا، واليابان، والهند، مصانعها ومتاجرها هناك. وهكذا يمكن أن تؤدي القومية المالية إلى تفاقم القومية الاقتصادية، وتصبح جانباً من جوانب الحرب الباردة الجديدة المحتملة.

ومثل هذا الواقع الجديد له آثار جيدة، وأخرى سيئة. ولا شك في أن احتيال الشركات الصينية على المستثمرين الأجانب لن يكون مقبولاً. وقد يحول تقييد عمليات الاستحواذ الصينية على أصول في الدول الأخرى من دون تدفق التقنيات المتقدمة إلى الصين، والحفاظ على بعض قدراتها التنافسية ضد المنافسين الصينيين المدعومين من الحكومة. والجانب السلبي بالطبع هو أن التكامل الأعمق مع الصين الذي ساهم في دفع النمو العالمي خلال العقدين الماضيين، سوف ينتهي. ولكن هذا قد يحدث أيضاً لأسباب أخرى.

وأخيراً، فإن مكمن الخطر الحقيقي هو في أن ينقسم العالم مالياً إلى معسكرين، أحدهما تمثله الصين وحدها، في مقابل دول العالم الأخرى. فالتشريعات الجديدة في اليابان، على سبيل المثال، تنطبق على جميع الاستثمارات الخارجية، وليس على تلك القادمة من الصين فقط. وإذا بدأت البلدان باستخدام قيود الاستثمار لتسوية جميع نزاعاتها الجيوسياسية المختلفة، ومحاولة حماية صناعاتها ضد كل المنافسة الأجنبية، فسيكون ذلك مدمراً للاقتصاد العالمي.

* بلومبيرج